Mais um acidente de trânsito foi registrado na noite da última terça-feira, 12, em Lagarto, dessa vez, próximo a Praça do Forródromo, depois que duas motos acabaram colidindo, por volta das 22h.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, uma motociclista vinha da Praça da Caixa d’Água, em sentido ao Colégio Poli Valente, e outro piloto cruzou a via sem desacelerar e ambos acabaram colidindo, próximo a Praça do Forródromo.

Informações dão conta de que o piloto fugiu do local do acidente, mas foi encontrado mais tarde no Hospital Universitário de Lagarto (HUL). A jovem envolvida no colisão também foi encaminhada ao hospital, mas ambos escaparam sem ferimentos graves e já receberam alta.