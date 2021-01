Um jovem de 25 anos, que dirigia um caminhão caçamba, morreu após capotar na rodovia estadual SE-230, próximo ao povoado Curitiba, no município de Canindé de São Francisco.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o jovem, que conduzia o caminhão, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou algumas vezes. Depois disso, ele ficou preso às ferragens e acabou morrendo.

Informações da BPRv, ainda dão conta de que havia outro homem no caminhão, no momento do acidente, mas não sofreu ferimentos graves.