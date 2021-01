Em mais uma medida visando promover a saúde da população, a Prefeitura de Riachão do Dantas anunciou que a partir desta quinta-feira, 14, a Clínica da Família Otaviano Oliveira de Souza passará a contar com atendimento especializado de Ortopedia.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, neste mês de janeiro, os atendimentos serão nos dias 14 e 28, a partir das 13h30. “As marcações serão realizadas no anexo da Saúde com encaminhamento médico, cartão do SUS e comprovante de residência”, informou o Município.