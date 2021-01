Com o objetivo de modernizar o seus sistema de entregas, o aplicativo Quero Dellivery implantará o projeto ‘Quero-Log, voltado exclusivamente para as empresas. Com isso, serão abertas 70 vagas de trabalho para motociclistas habilitados de ambos os sexos e que possuam veículo próprio.

Diante disso, os dirigentes do aplicativo firmaram uma parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST) da Prefeitura de Lagarto, que por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalhador (Nat), fará o cadastro dos interessados para avaliação e possível seleção da empresa.

Sendo assim, os candidatos interessados em concorrer a uma das 70 vagas já podem procurar o NAT na avenida Zacarias Jr, 468 – Centro, em frente à Igreja Adventista do 7º Dia, procurar a sra. Ivone Santana, munidos de documentação básica. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos por meio contato do Nat: (79) 3631-3394.

Após a triagem haverá dois momentos subsequentes proporcionados pela parceria com a Sedest, como: treinamento para formação básica desses profissionais e orientação para que os mesmos possam ter sua atividade formalizada, inclusive com seus direitos previdenciários garantidos. Já em um segundo momento serão oferecidos cursos rápidos de qualificação.

Esta foi a primeira grande parceria firmada pela gestão municipal, após a prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) determinar que sejam tomadas providências para fortalecer o NAT e a geração de empregos formais no município.