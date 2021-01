Os ganhos do e-commerce registraram expansão de 122%no ano passado em comparação com 2019. O desempenho, que significou mais do que o dobro do faturamento desse nicho, é explicado principalmente pela pandemia do novo coronavírus queforçou ainda mais as pessoas a migrar para as compras via internet. Nesse contexto, muitos empreendedores que passaram a adotar o e-commercese perguntam quais estratégias usar para alavancar as vendas?

Ouso de cupons de desconto para estimular clientes de vários segmentos a aproveitar oportunidades especiais de adquirir um produto ou serviçoé bastante popularnos Estados Unidos. No o Brasil, a aceitação a eles vem crescendo exponencialmente.

Na realidade, o voucher virtual segue a mesma lógica do físico. No entanto, a diferença é que um QR Code substitui o antigo bilhete ou vale-desconto impresso. Dessa forma, o comprador pode usar o leitor automático do smartphone ou simplesmente digitar ou colar o número do cupom online.

O preço baixo é um dos mais fortes argumentos de vendas e também pode render muitos compartilhamentos nas redes sociais. Porém, é preciso entender como utilizar a ferramenta para colher todo seu potencial.

Promoções por e-mail contribuem para a personalização

Uma forma de divulgar promoções e cupons de desconto para aumentar as vendas é o e-mail marketing. Primeiramente, esse canal não saiu de moda já que é usado por quase todas as pessoas e o mais importante: o público não costuma mudar ou desativar seus e-mails.

Além disso, ele é pessoal, ou seja, é fácil agir de forma mais personalizada, dando aquele tratamento especial para o cliente. Esse canal também pode ser bastante eficaz para recuperar vendas que não foram fechadas.

De acordo com levantamento da Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), 69,1% dos carrinhos virtuais são abandonados no meio do caminho.

No entanto, isso pode ser revertido com o envio de uma mensagem automática para o consumidor que desistiu de suas compras virtuais. Nesse caso, usar o cupom de desconto para chamar a atenção desse lead é muito útil para incentivar o fechamento da venda. Desse modo, algo como: “pense bem, se fechar agora terá X% de abatimento” pode mudar completamente o jogo.

Influencers incentivam o cliente a usar cupons de desconto

Usuários com muitos seguidores e fãs nas redes sociais são os mais indicados para serem garotos-propaganda dos cupons de desconto. Para tanto, formule parcerias que concedam bônus especiais para quem viu a promoção nas páginas de influencers no Facebook, Instagram, YouTube e afins.

Com essa tática, é viável dialogar com nichos bastante específicos que tenham uma relação direta com determinado negócio.

Redes sociais atraem público qualificado

Por falar em redes sociais, há diversas formas de usar cupons de desconto por meio delas. Além dos influencers, os chamados sorteios ao vivo de bônus são uma verdadeira sensação.

Eles geram buzz na internet, atraindo mais público para os canais de uma marca. Outro benefício é que essas interações costumam render compartilhamentos e curtidas.

Preenchimento de dados aumenta com cupons de desconto

Saber mais sobre os clientes ajuda o crescimento de qualquer ramo. Porém, não é fácil recolher esses dados. Por isso, o cupom de desconto pode ser ofertado para quem responder a pesquisas estratégicas.

Dessa forma, no futuro, a marca utiliza essas informações para fazer novas abordagens, cada vez mais adaptadas e individualizadas para cada consumidor.

Abatimentos a partir de valor mínimo estimulam novas compras

Mais um jeito de usar cupons de descontos para ampliar as vendas é concedê-los mediante o gasto de uma quantia mínima pré-estabelecida. Por exemplo: a loja virtual pode dar 10% de dedução quando o cliente acumular R$ 300,00 em compras.

Assim, além de estimular o consumo imediato, a empresa consegue trabalhar as vendas futuras, já que o consumidor terá um motivo a mais para adquirir os produtos daquela plataforma ou e-commerce.

SMS é excelente meio para usar cupons de desconto

Enviar o cupom de desconto via SMS é mais uma alternativa bastante eficaz, embora o recurso já não esteja tão em uso para a comunicação. Porém, o SMS tem um índice elevado de entrega, que beira os 98%.

Ou seja, mandar uma mensagem desse tipo é praticamente garantia de que o cliente vai receber seu bilhete promocional. Mais um benefício: o SMS não cai em filtros de Spam.

Promoções de boas-vindas turbinam canais online

Uma tática que recentemente vem dando muito certo é o bônus de boas-vindas dados aos iniciantes em plataformas de jogos de cassino virtuais. Dessa forma, a estratégia consiste em proporcionar vantagens para apostadores iniciantes.

Aliás, muitos amantes dos jogos e apostas escolhem suas plataformas levanto em conta quais dispõem dos melhores bônus de cassinos online.

Para adaptar para o e-commerce de forma mais generalizada, basta usar cupons de desconto com preços diferenciados para quem compra em um comércio eletrônico pela primeira vez.

No caso dos cassinos eletrônicos, as vantagens podem chegar ao dobro do valor apostado. Também são comuns as rodadas gratuitas. Assim, é possível jogar a dinheiro para valer sem precisar pôr em risco grandes volumes financeiros.

Ninguém duvida do altíssimo potencial do e-commerce, mas a concorrência nesse universo também é bastante acirrada. Por isso, é preciso criatividade para se destacar, sendo que saber usar os cupons de descontos faz toda a diferença na hora de ter mais visibilidade na rede mundial.