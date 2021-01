Na última quarta-feira, 13, os atletas e integrantes da diretoria, comissão técnica e suporte do Lagarto Futebol Clube foram submetidos a exames sorológicos para a detecção do novo Coronavírus (Covid-19).

Testagem ocorreu na Casa do Atleta 1 de 4

A medida foi tomada um dia depois de grande parte do novo elenco para a temporada 2021 ter se apresentado no Centro de Treinamento do Clube. Segundo o Verdão, os resultados da testagem sairão nos próximos dias.

“Os testes fazem parte do protocolo do clube para trabalhar com a maior segurança possível nesse início de pré-temporada”, observou o Lagarto FC que deve anunciar a chegada de mais atletas até o início da temporada 2021.