Em entrevista concedida ao Jornal Serigy da última quarta-feira, 13, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, informou que o Governo de Sergipe licitará nos próximos dias a reforma do trechos Lagarto/Campo do Brito, Campo do Brito/Macambira e Campo do Brito/Itabaiana, da rodovia SE-170.

A medida foi anunciada após a conclusão do trecho que liga Tobias Barreto a Riachão do Dantas e o início da reconstrução da via que interliga Lagarto a Riachão do Dantas, o qual deve ser concluído nos próximos dias. Para as duas obras, foram investidos R$ 32.607.450,63 com recursos do Programa Pró-Rodovias, que visa recuperar a malha viária de Sergipe.

Vale lembrar que as reformas ocorrem após várias reclamações da população, referentes a existência de vários buracos na SE-170, que – por conta da sua degradação ao longo do tempo – acabou sendo palco de diversos e constantes acidentes automobilísticos.