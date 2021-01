Segundo o boletim de plantão das últimas 24h do Instituto Médico Legal (IML), um homem, identificado como Josevanio Ramos dos Santos, de 44 anos, foi morto por arma de fogo, na Avenida Luiz Alves Oliveira Filho, Terminal Rodoviário de Tobias Barreto.

Além disso, o IML também registrou mais oito mortes, em outros cinco municípios do estado, nas últimas 24h, sendo três por arma de fogo, quatro por acidentes de trânsito e uma por queda da própria altura.

Confira abaixo o boletim completo do IML:

Alan Hudson Silva de Oliveira Carvalho, 32 anos, morte violenta por arma de fogo, na Travessa A1, Conjunto Bugiu, em Aracaju;

Maria José Barbosa, 75 anos, corpo recolhido no Hospital de Itabaiana, morte por acidente de trânsito, do tipo atropelamento por motocicleta, ocorrido no município de Moita Bonita;

Ibraulino Silveira Costa Neto, 34 anos, morte violenta por arma de fogo, na Avenida Principal do Alto da Divinéia, município de São Cristovão;

Fábio Andrade Azevedo dos Santos, 36 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, morte por acidente de trânsito;

Allan Jesus Santana, 35 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, morte por acidente de trânsito, do tipo queda de moto;

Maura Ribeiro dos Santos, 76 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, morte por queda da própria altura;

Isaias Rodrigues de Oliveira, 24 anos, morte por acidente de trânsito, na Rodovia SE-230, Povoado Curituba, município de Canindé de São Francisco;

Paulo do Santos, 45 anos, morte violenta por arma de fogo, no Assentamento Tingui-Marcelo Déda, município de Malhador.