O Governo do Estado, para garantir imediata imunização após a aprovação da vacina da Covid-19 que será utilizada no Brasil, possui no momento, estoque de 700 mil seringas e agulhas específicas para vacinação contra a Covid-19.

“O Brasil inteiro está na expectativa pela vacinação contra o coronavírus. Sergipe já tem estoque de seringas, estrutura e logística para vacinação do coronavírus. O momento é de cuidado pessoal evitando aglomerações. O Governo do Estado está fazendo seu dever de casa e nós vamos vencer esse vírus”, afirmou o governador Belivaldo Chagas.

Em fase de licitação está mais de 2 milhões de unidades de seringas agulhadas para garantir imunização de grande parte da população sergipana. A secretária afirmou que o processo licitatório terá a abertura das propostas ainda em janeiro. “Além de possuirmos uma outra adesão de ata que temos em vigência para que a gente possa ampliar a solicitação de mais insumos. Temos um pregão eletrônico agendo para 26 de janeiro 2021, para compra de 2 milhões de seringais agulhadas”, assegurou Mércia.

A população sergipana será vacinada por fases e grupos prioritários.

Com base no quantitativo de pessoas a serem vacinadas, a SES possui o quantifico de insumos necessários para vacinação da primeira etapa de vacinação.

“A dinâmica de campanhas de vacinação e a logística para sua realização o Estado já possui pela experiência das campanhas ao longo do tempo. Por isso, já tínhamos desde o ano passado um planejamento de aquisição de insumos”, completou Mércia Feitosa.