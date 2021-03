Neste final de semana, o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto realizou uma mudança de sentido na Travessa da Bica, que desde então passou a ser uma via de sentido único. A medida tem o objetivo de facilitar o acesso dos veículos ao campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Com a medida, a DTTU destacou que o acesso da mencionada via fica exclusivo para os veículos que vêm da Rodovia SE-270 sentido fundo do Hiper GBarbosa. “Diante disso, fica proibido acessar a travessa vindo da Rua Antônio Simões Alves”, frisou o órgão.

E completou: “A área de estacionamento fica paralelo ao Balneário Bica, do lado direito daqueles que agora transitam pela via”. Lembrando que para quem vem da entrada da cidade, onde há o monumento do Lagarto, há um placa indicando o roteiro a ser feito pelos que desejarem ir ao campus da UFS.