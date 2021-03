A partir desta terça-feira, 16, até a próxima sexta-feira, 19, a Igreja Católica Apostólica Romana realizará celebrações alusivas a São José, considerado pelo Novo Testamento como o marido virgem de Maria e pai adotivo de Jesus de Nazaré.

Em Lagarto, mais especificamente no povoado Taperinha dos Gatos, a capela construída em honra ao pai adotivo de Jesus já preparou e divulgou uma ampla programação para a festa e o tríduo, que terão como tema: “Com coração de pai: assim José amou Jesus, designando nos quatro evangelhos como o Filho de José”.

A missa do 16 será celebrada pelo Pe. Rodrigo Fraga; dia 17, Pe. Johannes Fagner; dia 18, Pe. Wagner Batista; e 19; Pe. Paulo Seza. Por conta da pandemia, todas as celebrações serão restritas a 30% de ocupação, obedecendo o decreto estadual, e transmitidas pelo canal da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade no Youtube.