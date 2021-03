Ocorrida entre os dias 28 de fevereiro e 06 de março, a 10ª Feira Científica de Sergipe (Cienart Virtual) premiou – na categoria Ciência e Tecnologia / Ensino Médio – cinco projetos desenvolvidos nos campi Aracaju, Itabaiana e Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Por conta da pandemia, a cerimônia de premiação ocorreu de forma virtual.

Do campus Aracaju, o projeto intitulado “Quem quer ser cientista? Percepções de jovens residentes na cidade de Aracaju-SE acerca da relevância das carreiras científicas e tecnológicas para o desenvolvimento da sociedade”, orientado pela professora Adeline Araújo Carneiro Farias, foi único premiado.

Do campus Itabaiana, foram premiados os projetos: “Atores Sociais e Recuperação de Mata Ciliar: um estudo na sub-bacia do rio Jacarecica, em Itabaiana-SE” e “Vulnerabilidade ambiental no bairro São Cristóvão, em Itabaiana-SE”, orientados pelo professor Cleidinilson de Jesus Cunha.

Já no campus Lagarto, dois projetos orientados pelo professor Silvio Santos Lacrose Sandes foram vencedores. Intitulados de “Compostagem agregada à vivência dos estudantes” e “Monitoria virtual” conquistaram a 8º e a 28º colocação respectivamente. Esses foram os únicos prêmios da região Centro-Sul de Sergipe.

10ª Cienart Virtual

A feira é uma iniciativa conjunta da Associação Sergipana de Ciência (ASCi), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe (IFS) e reúne anualmente cerca de 5 mil pessoas entre pesquisadores, professores, estudantes da Educação Básica e das Universidades, trocando experiências e popularizando a Ciência, a Tecnologia, as Artes e a Inovação produzidas no estado.