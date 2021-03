Nesta segunda, 15, e terça-feira, 16, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, avançará mais uma etapa da Campanha de Imunização contra a Covid-19, com a vacinação dos idosos com 76 e 77 anos. Tais cidadãos devem se apresentar a um dos pontos de vacinação portando RG, CPF e Cartão do SUS.

Pontos de vacinação: Centro de Vacinação (antigo Senac); Escola Municipal Manoel de Paula Lima (Bairro Ademar de Carvalho), CREAS do Conjunto Albano Franco, Creche Santa Luzia (Colônia Treze), UBS do povoado Brasília e UBS do povoado Jenipapo.

Esses pontos funcionarão das 08h às 12h e das 13h às 16h. Já o drive-thru instalado na Praça José Domingos Vieira, ao lado do Colégio Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, funcionará até das 09h às 14h. “Não deixe de tomar a vacina”, apelou a Prefeitura de Lagarto por meio de seus canais oficiais.