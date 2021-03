Por conta da pandemia de covid-19, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto decidiu suspender a presença do público no auditório do Plenário José Justiniano Ramos, durante às sessões legislativas.

Com a medida, somente os 17 vereadores poderão ter acesso ao plenário da Câmara Municipal. Entretanto, os interessados poderão acompanhar as discussões por meio do canal da Casa de Leis no Youtube.

Vale lembrar que a medida foi adotada cinco dias depois do acesso do público ser limitado a apenas 10 pessoas, e que nesta terça-feira, 16, os vereadores votarão o projeto que permite à Prefeitura de Lagarto aderir ao Consórcio de Municípios para adquirir vacinas e insumos contra a covid-19.