No último fim de semana, o juiz Aldo Mello, da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) utilizou sua conta no Instagram, para incentivar a realização de aglomerações mesmo em meio à pandemia de covid-19, que já tirou a vida de 3.123 cidadãos sergipanos.

Diante disso, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) informou ao Portal Lagartense que, por meio da sua Corregedoria Geral, tomou ciência do caso ainda no último domingo, 14, quando a referida postagem viralizou nas redes sociais; e que o material será avaliado para que sejam adotadas as medidas que o caso requer.

O TJSE ainda ressaltou que, na última segunda-feira, 15, o Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Diógenes Barreto, instaurou procedimento disciplinar para averiguar o caso.