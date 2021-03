Após uma reunião extraordinária com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), o governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou toque de recolher, das 20h às 05h, a partir da próxima quarta-feira, 17, até o domingo, 21. Ele também anunciou o fechamento das praias no fim de semana e o cancelamento do ponto facultativo do dia 17 de março, que estava previsto para todo o estado.

Segundo Belivaldo, as medidas têm o objetivo de salvar vidas, uma vez que, por dia, Sergipe registra uma média de 15 óbitos provocados pela covid-19. “Ao fim do dia, recebo informações de que Internamos 15 na UTI e que morreram 15. É triste!”, lamentou o governador que logo fez um apelo aos sergipanos, sobretudo aos empresários.

“Toque de recolher por cinco dias não é o fim do mundo e não vai quebrar ninguém. Sei que não está fácil para ninguém e quem disse que o governante que tem responsabilidade quer a economia fraca? Se a economia vai mal, o Estado vai mal. Mas eu não posso pensar em arrecadação a custa de vidas. Meu objetivo é salvar vidas, então espero ter essa compreensão por parte de todos”, justificou o governador.

Belivaldo ainda não descartou decretar lockdown nos próximos dias, mas asseverou que os cidadãos devem estar atentos aos horários do toque de recolher. “No toque de recolher, se alguém for encontrado pela polícia, vai ter que se justificar e se a justificativa for falha, ele vai pra cadeia. Do jeito que tá, o cidadão faz festa clandestina”, frisou.