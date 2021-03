Durante uma entrevista coletiva realizada na tarde da última segunda-feira, 15, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), afirmou que por enquanto os jogos do Campeonato Sergipano de 2021 continuarão sendo realizados sem a presença da torcida.

Entretanto, em resposta a um apelo feito pelo Júnior Mandacaru, atleta do Lagarto Futebol Clube, Belivaldo afirmou que a suspensão da competição não está completamente descartada. “A partir do momento que for necessário, a gente suspende”, frisou.

E completou: “Leva para o campo econômico quem não tem responsabilidade com as vidas das pessoas. Então o campeonato continua de portas fechadas. Mas houve um fato, que talvez o jogador do Lagarto não saiba, é que teve um jogo em Glória a portões fechados, onde colocaram um caminhão boiadeiro, cobrando ingresso e muita gente subiu e ficou assistindo o jogo. Pelo amor de Deus, é fácil um negócio desse?”

Vale lembrar que, no último sábado, 13, ainda no Estádio Edilton Oliveira, em Nossa Senhora da Glória, o atleta Júnior Mandacaru, do Lagarto FC, gravou um apelo pela manutenção do estadual. Segundo ele, a suspensão da competição prejudicaria muitos atletas e, com mais intensidade, os “times pequenos”. O assunto foi destaque no Jornal Serigy.