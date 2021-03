No último domingo, 14, uma tentativa de homicídio foi registrada no povoado Água Fria, na zona rural de Salgado. Segundo informações, um homem de 31 anos, que chegada do trabalho, flagrou sua esposa e outro homem de 25 anos conversando na porta de sua residência.

Diante disso, movido pelo ciúme, o homem de 31 anos tentou agredir o outro fisicamente. No entanto, este, por sua vez, sacou uma arma branca e desferiu um golpe na região do pescoço de seu agressor, que ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Lagarto.

Já o autor da tentativa de homicídio foi preso pelos policiais do Departamento de Polícia Militar de Salgado em um quarto da casa de seus pais, onde o mesmo havia se escondido. Ele e o armamento foram encaminhados à delegacia local para as providências cabíveis.