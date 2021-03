Seguindo as novas decisões do Governo do Estado, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), suspenderá os efeitos do Decreto N° 799, que determinava ponto facultativo em toda a administração municipal no próximo dia 17 de março. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Comunicação de Lagarto.

Dia 17 de março será comemorado o aniversário de Aracaju. Na semana passada, o governador Belivaldo Chagas havia decidido que estenderia o feriado para todo o estado. Entretanto, após uma reunião extraordinária realizada ontem, 15, ele decidiu anular a medida, visando evitar a ocorrência de festas e aglomerações.

