No começo desta semana, circulou a notícia de que a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), poderia se licenciar do cargo que atualmente ocupa para disputar um mandato de deputada estadual em 2022. Segundo a nota, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD-SE), líder do Bole-Bole, prefere o vice-prefeito Fábio Frank no comando do Município.

Diante disso, a prefeita Hilda Ribeiro emitiu uma nota informando que a nota veiculada “não passa de mais uma mentira para confundir a opinião pública”, e que seguirá no comando da Prefeitura de Lagarto pelos próximos quatro anos, para tocar o seu projeto de desenvolvimento e progresso para a cidade.

“Estou prefeita e seguirei até o último dia de nosso mandato, com a firmeza, trabalho e honestidade que regem minha vida. Essa é uma missão que me foi confiada pelos lagartenses e colaboradores. Essa é a verdade e a verdade sempre prevalece”, afirmou Hilda Ribeiro.