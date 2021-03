O técnico Betinho tem alguns problemas por lesão para a sequência do Lagarto no Campeonato Sergipano. O treinador tem os dois principais goleiros do elenco e artilheiro da equipe machucados.

João Gabriel torceu o tornozelo em um treinado é está há dois jogos fora passando por tratamento. Ele foi substituído por Fellipe Alisson, que durante a partida contra o Atlético Gloriense, no último sábado, também sofreu uma lesão e saiu no intervalo. A suspeita é de uma lesão no tornozelo e ele pode perder o restante do estadual.

O Verdão também não pode contar com o atacante Felipe Alves, atual artilheiro do clube e do Campeonato Sergipano. O goleador sofreu um estiramento de grau q no músculo posterior da coxa e pode ficar 15 dias fora dos gramados.

