A Asa Branca Distribuidora, com atuação em Sergipe e Alagoas, está com vagas de emprego abertas para os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Lagarto, para os cargos de promotor de vendas efetivo, aprendiz, auxiliar de expedição, motorista entregador e vendedor externo.

Em Lagarto, mais especificamente, as vagas para os cargos de vendedor externo e promotor de vendas efetivo. Para as duas funções, os interessados devem possui ensino médio, disponibilidade para viajar.

Os contratados receberão, além do salário, ajuda de custo para transporte, ticket alimentação, Incentivo Educação, assistência médica e assistência odontológica. Maiores informações podem ser conferidas no site da Asa Branca Distribuidor, onde os interessados também poderão realizar as suas inscrições.