Na manhã terça-feira, 16, uma grande carreata foi realizada na sede da cidade de Lagarto em homenagem ao saudoso George Abreu Souza, de 47 anos, popularmente por George da Autoescola Lagartense, que na tarde de ontem, 15, se tornou a 124ª vítima fatal da covid-19 no município.

A carreata se concentrou no povoado Moita Redonda, onde o corpo foi recepcionado por familiares, amigos e demais populares, escoltado rumo ao centro da cidade e, em seguida, ao Cemitério Senhor do Bonfim, por unidades da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU).

Muito conhecido, o corpo de George foi ovacionado por porpulares que se aglomeraram no centro da cidade, mais especificamente, na frente da Autoescola Lagartense, que fundou com o Eduardo Dias, o Dudu, que está internado em estado grave em decorrência da covid-19.

Diante do ocorrido, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou hoje, 16, uma Moção de Pesar, enquanto autoridades como a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), e o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB-SE) utilizaram suas redes sociais para lamentar a perda.

A prefeita afirmou que George foi um “exemplo de amizade, perseverança e honestidade para todos nós”, enquanto o deputado Fábio Reis aproveitou para externar seus sentimentos à família. “Que Deus receba nosso amigo de braços abertos!”, escreveu o parlamentar.