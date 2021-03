Cinco pessoas, sendo quatro delas da mesma família, morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta, no final da tarde de ontem, em Itapura, cidade a 680 km de São Paulo. As vítimas, mãe, pai e dois filhos, além de um vizinho da família estavam no carro.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Ilha Solteira (SP), o acidente aconteceu por volta das 18h, na estrada vicinal Francisco Egydio Godoy Moreira, que liga a cidade de Itapura e Ilha Solteira. O carro da família, uma Parati, teria batido na traseira de uma carreta carregada com óleo diesel. A polícia ainda não sabe o que teria provocado a colisão.

O motorista, Alex Fernando dos Santos, de 31 anos, a esposa dele Edineia Pereira, 35, os dois filhos, Kauã Elias Pereira, de 5, e Ingrid Vitória, de 2, e o vizinho da família Maik Bleno Campos Elias, de 22 anos, morreram no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

As vítimas moravam no assentamento agrário Roseli Nunes. De acordo com familiares, eles haviam passado o domingo em uma prainha às margens do Rio Tietê, no lago da Usina Três Irmãos, e retornavam para casa quando o acidente aconteceu. Um outro carro com mais familiares seguia logo atrás e presenciou a batida.

“Ele era um grande pai e a Edineia um exemplo de mãe e madrasta. Uma família que vivia em harmonia com todos a sua volta. Minha filha está muito abalada com a notícia da morte de todos eles. Não sabemos o que será daqui pra frente”, lamentou a dona de Rita de Cássia do Nascimento Pereira, ex-mulher de Alex, com quem tem uma filha de 13 anos.

Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Andradina (SP). O enterro das vítimas está marcado para hoje.