Na manhã da última segunda-feira, 15, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por comércio ilegal de munições, no município de Lagarto.

O suspeito foi flagrado com oito munições calibre 38, durante abordagem a um ônibus do transporte intermunicipal de passageiros. No momento da prisão, ele informou que havia adquirido as munições na “Rodoviária Velha”, de Aracaju, e que pretendia revendê-las na cidade de Itabaiana.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.