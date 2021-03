Na última terça-feira, 16, em cerimônia reservada, ocorrida na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), seis dos 18 guardas municipais de Simão Dias foram promovidos pelo prefeito Cristiano Viana (PSB). A medida foi regulamentada pela Portaria n° 2.815/2021.

“Essa portaria é mais um compromisso de valorização dos servidores públicos municipais. É preciso tornar público que trata-se da Lei n° 758/2017 que já era para ter sido colocada em prática desde o ano passado, porém, somente na atual gestão foi cumprida”, ressaltou o prefeito.

Cristiano Viana ainda informou que, para a categoria, será formada uma comissão para discutir um novo plano de cargos e salários para a classe.”De forma muito planejada e com determinação já estamos oferecemos mais condições de trabalho e valorizando os nossos colaboradores”, finalizou.

A solenidade foi acompanhada do secretário municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, Pequeno Soares; do diretor do Departamento Municipal de Ordem Pública, Benedito Ribeiro; além dos agentes da Guarda Municipal de Simão Dias.