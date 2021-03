Através do Banese, o Governo de Sergipe disponibilizará R$ 50 milhões em crédito para pequenos empreendedores do setor de bares, restaurantes, pousadas, casas de espetáculos e outros tipos de empreendimentos ligados aos setores gastronômico, cultural, de turismo e de entretenimento.

Segundo o Governo do Estado, a medida tem o objetivo de auxiliar os mencionados empreendimentos no enfrentamento às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. “Serão disponibilizados até R$ 72 mil para pessoas jurídicas e até R$ 10 mil para pessoas físicas, com taxas que partem de 0,5% ao mês. O prazo é de até 60 meses, incluindo a carência de até 12 meses”, adiantou.

Poderão recorrer às linhas de crédito: microempresas e empresas de pequeno porte pertencentes aos setores industrial, comercial e de serviços, além de empresários individuais, profissionais liberais e que atuam no setor informal da economia, conforme previsto na relação de beneficiários do Faes.