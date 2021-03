Agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam um homem de 24 anos de idade, suspeito de ter sido autor de um roubo ocorrido no dia 22 de fevereiro deste ano, no bairro Loiola, em Lagarto. A detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira, 17.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, a Polícia Civil foi notificada pela vítima acerca do roubo, ocasião que o suspeito subtraiu seu celular. “Logo após tomarmos conhecimento do crime, diligenciamos no local e fizemos os primeiros levantamentos. Com o aprofundar das investigações, identificamos a autoria e representamos por sua prisão preventiva, o que foi acolhido pela Justiça e cumprida nesta ocasião”, explicou.

O suspeito foi interrogado e confessou o crime. Nos próximos dias, ele será encaminhado para um dos presídios do estado, local onde aguardará futura deliberação judicial.