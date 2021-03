Nesta quarta-feira, 17, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), que assim como o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), está com seus leitos destinados ao tratamento da covid-19 100% ocupados publicou um apelo à população de Lagarto e região.

Segundo o HUL, que não escondeu o estado crítico de ocupação dos seus leitos de internamento, o enfrentamento ao Coronavírus tem sido um desafio constante para os profissionais e equipes, no esforço por acolher, cuidar e salvar vidas; e que tudo isso tem obrigado a unidade a constantemente se reinventar.

“Agora e mais do que nunca, contamos com a participação de engajamento da população neste esforço de enfrentamento e superação. Faça sua parte! Adote as medidas preventivas e de distanciamento social recomendadas! Que prevaleça entre nós o espírito da empatia e da solidariedade ao próximo!”, apelou o HUL.

Veja também: Belivaldo decreta toque de recolher em Sergipe