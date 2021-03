Na saída do gramado, o jogador fez um forte desabafo ao repórter Guilherme Fraga na transmissão do SporTV. Marcão lamentou as mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil, mas foi enfático ao se posicionar contra a paralisação do futebol no país. Ele também comentou as declarações do técnico Lisca, do América-MG, que pediu recentemente a interrupção da Copa do Brasil.

“É muito delicado falar isso. Quem tem um salário alto, está na primeira ou segunda divisão e recebe em dia é muito fácil falar para parar o campeonato. A gente que joga uma Série D, tiveram jogadores que no ano passado passaram fome, famílias que passaram fome, se não fosse a ajuda de outras pessoas. Eu sei que é uma situação delicada para o país, lamento pelas mortes que estão acontecendo. A gente torce para que a vacina chegue logo, que possa liberar o público no estádio, mas eu não concordo com a paralisação do campeonato em si”.

O goleiro colorado ressaltou que além dos jogadores outros funcionários dos clubes passaram por necessidades e problemas financeiros.

“Tem muito jogador de time pequeno que precisa muito disso aqui. E não só jogador não, tem muita gente envolvida no futebol, que são os funcionários do clube, roupeiros, massagistas, que ganham pouco e precisam disso. Ano passado a gente passou por uma situação de quatro meses sem receber salário. Quem está em time grande ganha R$ 100, R$ 150 mil e consegue manter isso tranquilo, mas e nós? Nós que ganhamos aqui pouco mais que um salário mínimo sofremos muito mesmo”, refletiu.