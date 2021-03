Na tarde do último domingo, 14, policiais militares do 7º Batalhão apreenderam uma arma de fogo durante abordagem a dois jovens, no Centro da cidade de Lagarto.

O revólver calibre 32, contendo cinco munições, foi apreendido na região da virilha de um dos suspeitos, com 19 anos de idade.

O flagrante de porte ilegal de arma de fogo foi registrado na Delegacia Regional de Lagarto.