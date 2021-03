A partir desta quarta-feira, 17, até o próximo domingo, 21, estará em vigor o toque de recolher decretado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Com isso, nesse período, os cidadãos deverão estar em suas casas entre às 20h e 05h.

Em entrevista ao Portal Infonet, o Superintendente de Comunicação do Governo do Estado, Givaldo Ricardo, disse que a medida não tem o objetivo de punir o cidadão, mas observou que este poderá ser punido caso desobedeça as autoridades.

“Em relação ao cidadão que for pego na rua após às 18h, ele terá que explicar o motivo de estar na rua, se não for por uma razão plausível, ele será convidado pela autoridade policial a retornar para casa. Caso ele desobedeça, pode ser enquadrado no crime de desobediência. Mas, reforço, a intenção não é punir”, afirma.

Apesar da intenção, o decreto estadual ressalta que o descumprimento de qualquer medida restritiva configura infração sanitária, passível de responsabilização. Por isso, tanto os cidadãos quanto os estabelecimentos comerciais devem ficar atentos as novas medidas restritivas. Em Lagarto, espaços públicos foram fechados.