A artista visual Marisérgia e o jornalista Ítalo Duarte resolveram se juntar para criar a Galeria Guilhotina em Aracaju, espaço virtual dedicado a expor e a comercializar obras de arte de novos artistas e do artesanato brasileiro. A Guilhotina teve seu lançamento oficial no Instagram, na página @galeriaguilhotina, na última terça-feira, 16, véspera do aniversário de 166 anos da capital sergipana.

“A arte local precisa ser vista e consumida. Conhecemos muita gente que tem trabalhos incríveis, então resolvemos criar um espaço virtual num primeiro momento, principalmente neste período de pandemia, para que pudéssemos agrupar diversos artistas e criar um canal mais acessível para os variados públicos”, explicou Ítalo.

Como artista plástica, ilustradora e artesã, Marisérgia sabe bem da importância de espaços como esse para a valorização das obras de autores que dependem das redes sociais para expor e vender seus trabalhos.

“Os espaços físicos existem, mas ainda continuam limitados a uma cena de artistas já consolidados na cidade, então as redes sociais são muito importantes para a divulgação de nossos trabalhos. Inclusive, um dos objetivos da galeria também é divulgar esses novos nomes na página e torná-los conhecidos por um público de fora do seu círculo social”, comentou a artista.

O acervo da galeria – que confirmou que anunciará mais artistas em breve – conta com criações artísticas reproduzidas em alta qualidade a partir de originais e também artesanato para decoração, em alguns casos obras únicas e exclusivas, todas com preço acessível, de acordo com a técnica, impressão ou material empregados.