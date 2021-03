Na última quarta-feira, 17, após a aprovação da Câmara de Vereadores, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), sancionou a Lei nº 921/2021, que integra o Município ao Consórcio de Municípios, voltado a aquisição de insumos, medicamentos e vacinas para combater a pandemia de covid-19.

Após a sanção, o prefeito afirmou que a medida tem o objetivo de manter Simão Dias preparada para dar continuidade ao Programa de Imunização, caso o Ministério da Saúde não consiga suprir a demanda do município. Ele ainda observou que a gestão, se necessário for, somente comprará as vacinas “aprovadas pela Anvisa”.

Ainda durante a solenidade de sanção, o prefeito agradeceu aos vereadores pela aprovação do pedido de autorização para integrar Simão Dias ao Consórcio de Municípios. “Agradeço aos vereadores e vereadoras por colocar o interesse da população acima de quaisquer questões políticas e aprovar essa Lei, que contribuirá com a saúde da nossa gente”, disse.

Vale lembrar que, na ocasião estiveram presentes, o vice-prefeito e secretário da Saúde, Renaldo Prata; o secretário de Controle Interno, Júnior Viana; e os vereadores, Irailde Souza, Geraldo Macêdo, Rogério Nunes, Delson do Bonfim, Nelsinho, Prof. Abraão, Aninha do Triunfo, Alaizi.