Jogar fora de casa nunca é fácil e o Lagarto Futebol Clube voltou a sentir esse peso no último sábado, 13, quando fez a sua primeira partida da temporada 2021 fora do Estádio Paulo Barreto de Menezes. Naquele dia, o Verdão foi até Nossa Senhora da Glória, onde enfrentou e venceu os donos da casa por 2 a 0, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Sergipano.

Mas nem tudo foi fácil. É que mesmo com o Lagarto abrindo a vantagem de dois gols, o Atlético Gloriense buscou se impor em sua casa, o Estádio Edilton Oliveira, e como resultado: os dois principais goleiros do elenco, João Gabriel e Felipe Alisson, respectivamente, ficaram machucados, enquanto o goleador e atacante Felipe Alves acabou lesionado.

Foi diante deste cenário que o técnico Betinho colocou em campo o goleiro lagartense e que veio da base do Verdão, Fábio Henrique. Com 18 anos e 1,98m de altura, ele fez a sua estreia no futebol profissional e acabou ajudando os companheiros de farda a segurarem o placar e garantir a invencibilidade do Clube na competição.

Diante disso, além dos aplausos da torcida, ele acabou recebendo um reconhecimento público dos dirigentes do Lagarto, que através das redes sociais destacaram a importância do atleta na partida. “O jogo tá duro, tá difícil, os dois goleiros se machucam… Mas aí chega a “base” para resolver!”, diz o Verdão.

E completa: “Fabinho entrou no intervalo após a contusão de Fellipe Alisson e parecia um veterano em campo. Fez boas defesas, orientou a defesa e ajudou o Lagarto a trazer a vitória contra o Atlético Gloriense. Parabéns gigante Fabio, que você tenha uma carreira brilhante!”

Lagartense, Fabinho estreou no futebol profissional com o pé direito 1 de 3

O Lagarto volta a jogar no dia 27 de março, quando recebe o Itabaiana, às 16h, no Paulo Barreto de Menezes, pela 5ª rodada do estadual. A expectativa é que o departamento médico do clube consiga recuperar as baixas sofridas na última partida.