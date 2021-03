https://unsplash.com/photos/hIXmJH9xhoo

Em meio aos estragos econômicos causados no último ano, há um setor que não tem como reclamar. Os jogos eletrônicos tiveram uma receita 12% maior em 2020, em comparação com 2019. No total, foram arrecadados 126,6 bilhões de dólares, o que na cotação atual ultrapassa os 700 bilhões de reais.

Dentro do faturamento gigantesco, uma informação impressiona: mais da metade do valor foi proveniente dos jogos para celular, que movimentaram 73,8 bilhões de dólares no ano passado. Em seguida, vem os jogos gratuitos para computador, que conseguem faturar através da venda de itens dentro do jogo, com 22,7 bilhões de dólares.

Com isso, os jogos reafirmam o seu papel como uma das indústrias mais lucrativas do ramo do entretenimento, já deixando muito para trás outros setores consolidados, como o do cinema (que faturou US$43 bilhões no ano passado) e o da música (que faturou US$19 bilhões no mesmo período).

Os brasileiros ajudaram bastante no crescimento do mercado dos jogos eletrônicos, pois gastaram 140% a mais nos produtos do que no ano anterior. O levantamento é da gerenciadora de cartões Visa, que analisou os gastos feitos dentro das plataformas de games e dos consoles.

Além das grandes empresas fabricantes dos jogos, o mundo dos games também abre várias oportunidades para que cidadãos comuns possam faturar. É cada vez mais frequente a profissionalização de jogadores que tentam a vida no universo dos e-Sports.

O mercado das competições dos games, que também está se consolidando no Nordeste, faturou mais de US$1 bilhão em 2020 e a expectativa é que este valor cresça para US$1,65 bilhão em 2021. A movimentação inclui premiações, patrocínios, salários de jogadores e transmissões televisivas.

Ainda há outro setor dentro dos jogos que cresce sem parar: o dos streamings, ou seja, as transmissões que os próprios jogadores fazem de suas partidas. O investimento para se tornar um streamer é bem baixo, já que é necessário apenas um computador apto para jogos e uma placa de captura, que grava a tela do equipamento e transmite ao vivo.

Com as transmissões dos jogos, os streamers ganham dinheiro de várias formas: assinaturas no canal, alta audiência e receita de patrocinadores. No ano passado, o canadense Félix Lengyel, conhecido como xQc, foi o profissional de maior sucesso no mundo, lucrando mais de 10 milhões de reais com suas transmissões de games apenas em uma plataforma.

Os equipamentos utilizados pelos jogadores profissionais, como os controles, teclados, mouses, monitores e cadeiras também apresentaram aumento nas vendas, se beneficiando da tendência. De acordo com números divulgados pela empresa HyperX, que produz os itens, as vendas cresceram 50% no Brasil e 107% em toda a América Latina.