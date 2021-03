Dois apostadores, sendo um de Lagarto e outro de Aracaju, acertaram cinco dezenas e faturaram o montante de 45.966,00, no sorteio do concurso 2.353 da Mega Sena, que foi realizado ontem, 17, no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo.

Na oportunidade, estava em jogo o prêmio de R$ 40 milhões, que não foi conquistado por ninguém e acabou acumulando em R$ 45 milhões. Os números sorteados ontem pela Mega Sena foram: 03 – 19 – 34 – 41 – 48 – 53.

Já as apostas de Lagarto e Aracaju foram simples e integram o leque de 71 apostas que acertaram as cinco dezenas da Mega Sena. Na cidade berço de Sílvio Romero, a aposta foi realizada na Lotérica Big Sorte; enquanto a da capital sergipana ocorreu na Lotérica Sorte de Ouro.