A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe convoca todos os discentes com ingresso no período letivo 2020.2, por meio do Sisu/UFS, para confirmação da matrícula institucional. O procedimento ficará disponível no período de 24 a 29 de março de 2021.

Para realizar a confirmação de matrícula institucional, o aluno deverá acessar o Sigaa e seguir o caminho: Portal do Discente > Ensino > Confirmação de Matrícula > Realizar Confirmação. O candidato que não realizar a confirmação no prazo estabelecido será considerado desistente, podendo ser chamado outro para ocupar sua vaga, em conformidade com a ordem de classificação.

Entre os dias 1º e 14 de abril, serão publicadas no site do Sisu UFS, novas relações de candidatos que passarão da condição de suplentes ou excedentes para aprovados do processo seletivo.