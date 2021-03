Nesta quinta-feira, 18, a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei do Executivo que permite a Prefeitura de Lagarto aderir ao Consórcio de Municípios, para a aquisição de insumos, medicamentos e vacinas contra o novo coronavírus (COVID-19).

O projeto foi aprovado em regime de urgência e por unanimidade entre todos os 17 vereadores. Com isso, o texto segue para a sanção da prefeita Hilda Ribeiro (SD), que poderá oficializar o ingresso de Lagarto no Consórcio de Municípios.

Na região centro-sul, até o momento, somente Lagarto e Simão Dias tiveram as permissões para ingressar no consórcio visando a aquisição de vacinas contra a COVID-19. Nós dois casos, a ideia é garantir a continuidade da campanha de imunização caso o Ministério da Saúde não consiga suprir a demanda por vacinas.

Como será a compra via consórcio?

Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, os recursos para compra de vacinas poderão ser disponibilizados de três formas: por meio dos Municípios consorciados, do aporte de recursos federais e de eventuais doações nacionais e internacionais.

Já a forma de distribuição, mesmo com a compra via consórcio, tende a ocorrer após a destinação de lotes para o Ministério da Saúde, como já foi definido para o Consórcio de Estados do Nordeste.