Equipes da Delegacia Regional de Lagarto deflagraram uma operação policial para o cumprimento de dois mandados judiciais, sendo um de busca e outro de prisão temporária. A ação policial, que ocorreu na última quinta-feira, 18, resultou na prisão de um homem e de uma mulher investigados por tentativa de homicídio, que ocorreu no dia 2 de março, no bairro Pratas, em Lagarto.



Segundo a delegada regional, Michele Araújo, o crime teria ocorrido quando um casal estava circulando em uma motocicleta próximo à casa onde atualmente reside o investigado, ocasião que este, que já tinha um problema antigo com uma das vítimas, sacou uma arma de fogo e deflagrou dois tiros na direção de ambos, contudo não conseguiu os atingir.

“Nós reunimos algumas evidências e entendemos necessária a prisão do investigado, para proteger as vítimas, além de busca e apreensão em sua residência, objetivando coletar outras provas do crime, o que foi acolhido pela Justiça. Deflagramos a fase ostensiva da investigação e conseguimos prender o suspeito, apreender um revólver, que possivelmente foi o utilizado na ação, e prender em flagrante a companheira do investigado, já que a arma de fogo estava em seu poder”, explicou a delegada.

A ação contou com o apoio operacional da 1ª Divisão da Delegacia Regional. “A operação policial foi exitosa e atingiu seu objetivo, retirando uma arma de fogo de circulação e o suspeito dessa tentativa de homicídio. Há ainda informações de envolvimento em outros crimes, o que será aprofundado pela Polícia Civil”, comentou o delegado Allison Lial.

O investigado permanece preso e a sua companheira foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo, mas pagou a fiança e responderá o processo em liberdade. A Polícia Civil destaca também que informações e denúncias que possam levar à localização e prisão de suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.