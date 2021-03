Na última quinta-feira, 18, a equipe da da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, prenderam em flagrante um suspeito de praticar diversos furtos no município. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), ao menos cinco vítimas distintas já foram identificadas pela polícia.

A pasta ainda deu detalhes do modus operandi do criminoso. De acordo com ela, o homem invadia as residências dos cidadãos para subtrair do seu interior os objetos de valor encontrados. “Entre os objetos subtraídos, encontravam-se celulares, televisões e valores em espécie”, detalhou.

De acordo com o delegado Matheus Cardillo, ainda no início deste mês de março, o suspeito havia sido preso também em flagrante pelo mesmo crime, quando foram fixadas judicialmente medidas cautelares diversas da prisão, que se revelaram insuficientes para conter o autor. Diante disso, a polícia realizará uma nova representação a fim de que seja decretada a prisão preventiva do flagranteado.