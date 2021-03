Após a realização do sorteio público, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou hoje, 19, a lista dos candidatos selecionados para preencherem as 5.445 vagas do curso Pré-Universitário destinado aos alunos da rede pública de ensino em todo o Sergipe.

Segundo a Seduc, o sorteio foi realizado sob os moldes daquele realizado pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”. Já a lista de aprovados pode ser conferida por meio da internet. Clique aqui para acessá-lo. O sistema ainda gerou uma lista de espera e seus integrantes poderão ser convocados mensalmente.

O início das aulas está previsto para acontecer no dia 22 de março, de forma remota. Na primeira semana, que será transmitida via YouTube e TV Estude em Casa (canal 4.2), os professores farão uma explanação sobre o panorama do Enem 2021 e todos os componentes curriculares. Somente no dia 05 de abril é as aulas devem ocorrer de forma híbrida.

Matricula

Sendo assim, os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula a partir do primeiro dia de aula presencial, dia 5 de abril, devendo entregar uma fotografia 3×4 recente, bem como as fotocópias legíveis dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência, declaração emitida pela unidade de ensino comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente ou documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública ou, ainda, documento de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de inscrição no Encceja Ensino Médio 2021.

“Já o candidato cujo ano letivo precedente ao ano corrente não tenha se encerrado deverá apresentar declaração atestando que estão regularmente matriculados na Rede Pública e aptos a cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (EJA-EM) no ano de 2021. Caso haja sobra de vagas após o término do prazo de matrículas, haverá convocação da lista de excedentes”, acrescentou a Seduc.