Em meio a pandemia do novo Coronavírus (covid-19) e o endurecimento das medidas sanitárias, a Câmara de Vereadores de Lagarto aprovou ontem, 18, por unanimidade, um projeto de lei do vereador Alex Dentinho (MDB), que coloca as academias de ginásticas na categoria de serviços essenciais.

O texto, que é único em todo o estado, ainda prevê que a realização de atividades físicas possam ser realizadas em espaços públicos, como as praças, que assim como as academias passariam a poder funcionar mesmo se os governos municipal e estadual decidissem decretar lockdown.

Após a aprovação do projeto, o vereador Alex Dentinho afirmou ter a certeza que todos os proprietários de academias seguirão com os trabalhos sem deixar de obedecer a todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades. “Academia não é estética, academia é para cuidar da saúde e de doenças crônicas”, argumentou o edil.

O texto ainda determina que seja sancionado pela prefeita Hilda Ribeiro (SD) no prazo máximo de 60 dias. No entanto, informações apuradas pelo Portal Lagartense indicam que a gestora de Lagarto vetará o projeto, devido a gravidade da pandemia que já infectou mais de 4.000 lagartenses e tirou a vida de outros 124.