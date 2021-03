O professor Valter Joviniano de Santana Filho foi nomeado para exercer o cargo de reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) por quatro anos. O decreto foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na última quarta-feira, 17 de março, e a posse será na próxima segunda-feira, 22, em Brasília, às 11h.

“Trata-se de um momento difícil, em que a universidade busca sua normalidade diante de um ano atípico por conta da pandemia. Queremos retomar e avançar em todas as atividades para ofertar um ensino de qualidade, com aproximação da sociedade”, ressalta o reitor.

A nomeação substitui a gestão pro tempore da professora Liliádia Barreto, que exerceu o cargo de reitora da UFS entre 23 de novembro de 2020 e 17 de março de 2021.

Currículo

Professor associado do Departamento de Fisioterapia, Valter Santana trabalhou na implementação do campus de Lagarto e esteve à frente do Hospital Universitário de Lagarto (HUL). Valter tem 40 anos e é natural de Salvador, Bahia. Ingressou na UFS como professor efetivo em 2009.

Possui mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade de São Paulo, e é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis) e da Sociedade Americana de Fisiologia (APS). Em dezembro de 2019 foi nomeado vice-reitor da UFS até novembro de 2020, quando a professora Liliádia Barreto foi designada como reitora pro tempore.