Na manhã da última quinta-feira, 18, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas esteve reunido com representantes do Governo de Sergipe. Em pauta, a liberação da arena Batistão. A reunião aconteceu na arena e contou com as participações da superintendente de Esportes do Estado de Sergipe, Mariana Dantas, e do superintendente de Comunicação, Givaldo Ricardo.

No encontro foi verificado que a conclusão do serviço de recuperação do gramado será finalizada no dia 25 de março, com isso ficou acordado que no dia 27 de março (sábado), a Arena Batistão vai receber a partida entre Confiança x Vitória pela Copa do Nordeste.

O gramado do arena segue em revitalização desde o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. A última partida oficial foi no Sergipão EsporteNetSP, no jogo entre Confiança x Atlético Gloriense no dia 20 de fevereiro. A medida de suspender os jogos foi para preservação do gramado do Batistão.