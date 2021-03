Em tempos de pandemia como a de covid-19, o acesso a água se tornou imperativo não somente para a boa alimentação, mas também para assegurar a limpeza do corpo e dos ambientes.

E é justamente pensando em melhorar a qualidade de vida da população riachãoense que, em parceria com a COHIDRO, a Prefeitura de Riachão do Dantas promoveu melhorias no abastecimento de água do povoado Olhos D’água.

Em nota, o Município garantiu que mais obras voltadas ao abastecimento de água serão realizadas em conjunto com a mencionada companhia e o Governo do Estado. “Seguiremos nos comprometendo com as localidades que ainda não foram contempladas. Chegaremos lá!”, postou a gestão.