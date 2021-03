Na tarde da última sexta-feira, 19, Genildo Pereira dos Santos, de 44 anos, morreu após um confronto com policiais militares que o flagraram cometendo o crime de tráfico de drogas no povoado Tanque Novo, na zona rural de Riachão do Dantas.

Segundo informações do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), o caso ocorreu após o recebimento de informações dando conta que Genildo, o irmão mais novo e outro comparsa agiam criminosamente em várias cidades de Sergipe, incluindo roubos a propriedades rurais de Tobias Barreto.

“A quadrilha agia com muita violência, chegando a espancar e ameaçar de morte as suas vítimas. Num desses roubos, em 25 de fevereiro deste ano, o irmão de Genildo foi preso pela PM em Boquim e o terceiro componente encontra-se foragido”, destacou o 11ºBPM em nota.

Diante disso, a Força Tática do 11ºBPM se deslocaram até o povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, onde Genildo sacou uma escopeta caseira e desferiu tiros contra os policiais, que revidaram a agressão, chegando a atingir o criminoso, que ainda foi levado ao hospital, mas foi a óbito durante o trajeto.

Ainda no local, os policiais militares apreenderam uma escopeta caseira calibre 12 e um bornal com maconha e pinos de cocaína. O caso foi encaminhado à delegacia Regional de Tobias Barreto. Já o Genildo Pereira é natural de Estância, estava em liberdade desde dezembro de 2020 e possuía um histórico de condenação de roubo e mais de dez procedimentos policiais.