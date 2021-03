Na última sexta-feira, 19, Lagarto contabilizou sua 125ª vítima fatal do novo coronavírus (covid-19). Trata-se de uma idosa de 80 anos, sem comorbidades descritas, que estava internada em hospital da rede pública. A informação foi confirmada através do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

O documento também confirmou mais 13 casos de covid-19. Tratam-se de 07 pacientes do sexo feminino, sendo 05 residentes em zona urbana e 02 em zona rural e 06 pacientes do sexo masculino, sendo 05 residentes em zona urbana e 01 em zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 30 a 39 anos, e idosos com idade entre 80 e 89 anos.

Por outro lado, ainda na última sexta-feira, foram registrados sete altas por cura, o que eleva o número de pessoas curadas em Lagarto para 4.068. No entanto, 09 estão internados em leitos de UTI, 13 em enfermaria, e 41 estão cumprindo o isolamento domiciliar. Enquanto isso, outros 69 lagartenses estão aguardando o resultado dos exames comprobatórios.

Com 4.256 casos confirmados, os locais com maior registro de infecção da covid-19 continuam sendo o centro da cidade, o povoado Colônia Treze, e os bairros Loiola, Novo Horizonte, Alto da Boa Vista, Exposição e Ademar de Carvalho.

