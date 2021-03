Na última sexta-feira, 19, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), sancionou a Lei nº 947, que integra o Município ao Consórcio Público criado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), destinado a aquisição de insumos, medicamentos e vacinas contra o novo Coronavírus (covid-19).

Com a adesão, formalizada no último dia previsto para a sanção da lei permitindo a adesão, Lagarto se uniu a mais de 2.000 cidades brasileiras, dentre as quais está Simão Dias, que já manifestaram interesse em integrar o consórcio. No caso de Lagarto, a lei foi sancionada um dias depois de ser aprovada pela Câmara de Vereadores.