Depois de resgatar um jumento que fora atropelado no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto, a Protetora Vera informou ao Portal Lagartense que preparou um Projeto de Lei para ser apreciado pela Câmara de Vereadores de Lagarto, visando beneficiar os carroceiros da cidade e seus animais.

“Esses animais sofrem muito, mas com o projeto a situação vai melhorar bastante. Vamos cadastrar todos os carroceiros e fazer uma associação, na qual eles serão assessorados o tempo todo, com a microchipagem dos animais”, detalhou.

Segundo Vera, o Projeto de Lei tem o objetivo de conter os maus-tratos e o abandono de animais de grande porte nas rodovias estaduais que cortam Lagarto, bem como nas regiões periféricas. “Os benefícios são para ambos”, assegurou.

E para reforçar a importância do projeto, ela lembrou um caso recente ocorrido no município. “Sexta-feira passada, teve um cavalo atropelado, ali nas imediações da entrada da Brasília. O dono nada de aparecer, já dei soro e remédios para dores, além de alimento, para ele se fortalecer e sair do local”, adiantou.